Régime végétarien associé à un risque accru d'AVC : faut-il continuer à manger de la viande ?

En fin de compte, les auteurs de l'étude se sont rendu compte que ceux qui mangeaient du poisson avaient un risque de maladie coronarienne 13% plus faible que les carnivores. Les végétariens, eux, réduisaient ce risque de 22%. Les auteurs de l'étude estiment "probable" que cette baisse soit "due en partie à un indice de masse corporelle plus bas et à des taux plus bas de pression artérielle, de cholestérol et de diabète associé à ces régimes".





Les végétariens avaient en revanche 20% de risques en plus d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral comparé aux mangeurs de viande. Ici, l'hypothèse avancée est que certains nutriments, comme la vitamine B12, ont été observés à un faible niveau chez les végétariens, ce qui peut être un facteur de risque.