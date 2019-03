Repas : le snacking de plus en plus prisé

Au pays de la gastronomie, nous mangeons de plus en plus vite. Désormais, 20% d'entre nous mangent sur le pouce au moins un soir. Conséquence, le marché du "snacking" a explosé. Il pèse aujourd'hui 19 milliards d'euros dans notre pays, soit dix milliards de plus qu'il y a dix ans. Mais est-ce que pour autant nous sacrifions la qualité ? Les explications avec Hortense Villatte.



