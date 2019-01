Résidus de pesticides, toxines... Le pain dont nous raffolons tant loin d'être tout blanc

Il semble loin, le temps de la bonne miche de pain. Aujourd'hui, bon nombre de produits vendus dans les boulangeries, même artisanales, ont perdu de leur croustillant. Une réalité qui s'explique entre autres par le fait que les boulangeries sont de moins en moins nombreuses à fabriquer leur propre pain. "La plupart des indépendants travaillent avec un ou plusieurs moulins, qui les fournissent en farines et assemblages de farines prêts à l’emploi", indique ainsi la journaliste Patricia Chairopoulos, auteure de l'article. Or, ces mélanges sont loin d’être aussi simples que la joie éprouvée lorsque l'on croque dans le croûton encore tiède.





La législation autorise en effet l'ajout de 14 additifs dans la fabrication de la baguette blanche, et plus encore pour les pains spéciaux. Les pains "sans gluten" sont particulièrement touchés par l’ajout de ces substances puisqu'elles viennent compenser l’absence de ce constituant qui donne à la pâte son élasticité et sa force. Et cela serait moins préoccupant si ces additifs figuraient sur l'étiquette. Ce qui n'est pas le cas. Aucun moyen pour le consommateur, donc, de savoir que son pain du matin contient des mono- et diglycérides d’acides gras (E471), qui servent à lutter contre le “cloquage” des croûtes en pousse. "Pour éviter les additifs chimiques, on peut toujours choisir le pain “de tradition française”, encadré par le 'décret pain' de 1993", note le magazine.