Repas de Noël : foie gras, huîtres, dinde, bûche... Quels vins choisir pour sublimer vos mets ?

Pour les huîtres et les fruits de mer, choisissez un vin vif et acide. Ainsi, et parce que le fin du fin est d'accorder le vin à la provenance des mets, vous pourrez opter pour un blanc de Cassis si les huîtres et autres coquillages proviennent de Méditerranée et pour un Muscadet s'ils arrivent de la côte atlantique. Un vin de Xerès, très sec, offrant des notes salines, de fruits secs, noix, peut aussi tout à fait convenir.