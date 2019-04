Saint-Lô : de la musique pour dorloter les cochons

A Saint-Lô, en Normandie, un jeune artiste est appelé pour distraire un troupeau de cochons. La lecture, la musique, le visionnage de films et divers jeux sont au programme. Une expérimentation menée durant six mois dans le but de savoir si la saveur de la viande des bêtes change. Le projet a été mis en place par les élèves d'un lycée agricole, qui en profitent pour sensibiliser à l'élevage de porcs.



