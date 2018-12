Salade d'endives à la crème de raifort : un menu épatant, facile et pas cher

Commencer par émincer finement les endives. Pour la sauce, verser le jus de citron dans la crème. Ajouter ensuite le raifort et bien incorporer dans le mélange. Puis, mettre un peu de ciboulette et verser l'assaisonnement dans les endives. Pour finir, les façonner sur l'assiette à l'aide d'un emporte-pièce et disposer des petits morceaux de saumon à côté.



Ce dimanche 30 décembre 2018, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous montre comment faire une délicieuse salade d'endives. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/12/2018 présentée par Magali Barthes sur LCI.