Dans nos assiettes, plus de six résidus de pesticides sur dix sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens

Il y a un an, la France était pointée du doigt par plusieurs organismes publics, dont l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), qui avaient estimé dans un rapport commun qu'elle n'avait pas mis en œuvre les moyens suffisants pour surveiller et étudier les perturbateurs endocriniens. Lundi, le gouvernement a présenté la nouvelle stratégie de lutte contre ces substances chimiques qui perturbent nos hormones. L'Anses doit notamment, d'ici 2021, publier une liste de perturbateurs endocriniens, classés en trois catégories, "suspecté", "présumé" et "avéré". Un délai qui semble particulièrement long, alors que selon l'ONG Générations futures, de nombreuses traces de substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les assiettes des Européens.





En épluchant le dernier rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) sur les résidus de pesticides dans les aliments, elle est en mesure de dire que "plus de six résidus de pesticides sur dix quantifiés dans l'alimentation européenne sont des perturbateurs endocriniens suspectés". Les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des mélanges chimiques capables d'interférer avec le système hormonal. Ils peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance, la fertilité, le comportement et être à l'origine de certains cancers.