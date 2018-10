Boire des milkshakes peut vous faire perdre du poids, c'est un chercheur britannique qui le dit

Marre de manger de la salade verte et de tenter d'ignorer les paquets de biscuits qui trônent dans votre placard ? Mettez-vous aux milkshakes ! Selon Paul Aveyard, médecin et professeur en médecine comportementale à l'université d'Oxford, perdre du poids avec un régime à base de ces boissons est bien plus facile et rapide qu'avec un régime classique. Pour arriver à ces conclusions, il a réalisé une étude, publiée le 26 septembre dans le British Medical Journal et rapportée par la BBC, sur 278 personnes atteintes d'obésité. Elles suivaient alors dix régimes différents pour perdre du poids.