Peut-on mâcher sans risque les chewing-gums énergisants plébiscités par les footballeurs ?

Pour faire le plein d'énergies, les Bleus ont leur petit secret. Selon Le Parisien, les champions du monde, mais aussi les joueurs du PSG, de l’OM et du Stade de Reims mastiquent des chewing-gums bourrés de caféine avant les matchs. Sans sucre et le plus souvent parfumés à la menthe, ils contiennent selon les marques de 50 à 100 mg de caféine, couplée à de la vitamine B, voire à de la taurine ou du guarana. Ces additifs, en contact direct et prolongé avec les muqueuses de la bouche, sont diffusés en quelques minutes dans le sang, conduisant les marques à promettre une diminution de la fatigue en seulement cinq minutes.





Initialement conçues pour l'armée, ces gommes à mâcher sont livrées par cartons entiers aux clubs sportifs - Le Parisien rappelle que la caféine ne figure plus sur la liste des produits dopants depuis 2005. Elles sont également disponibles pour le grand public en grande surface, en stations-service et sur internet. Mais que sait-on de leurs effets sur la santé ? N'y a-t-il pas un risque de surdosage pour nous, Français, plus gros consommateurs de chewing-gums au monde derrière les Américains ? Nous avons posé ces questions à Xavier Bigard, directeur médical de l'Union cycliste internationale (UCI). Egalement nutritionniste du sport, il a beaucoup travaillé sur le sujet des boissons énergisantes contenant de la caféine.