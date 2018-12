Saumon ou truite fumée : le match

D'un côté, le saumon, de l'autre, la truite. Ils ont le même aspect et la même couleur. Le premier a une image de prestige, mais la seconde semble plus naturelle et fait de plus en plus d'adeptes. Les ventes de truite fumée augmentent de 10% par an, alors que celles du saumon ont tendance à baisser. Le gros atout de la truite, c'est son prix : 33 euros le kilo pour une entrée de gamme, contre 46 euros pour le saumon. Mais, peut-elle remplacer ce dernier dans nos assiettes ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.