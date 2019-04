Sauter le petit-déjeuner augmente les risques d'accidents cardiovasculaires

Parmi les personnes testées, 5 % ne prenaient jamais de petit-déjeuner, 11 % le faisaient rarement , 25 % le faisaient parfois et 59 % tous les jours. Après avoir considéré l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, l’origine, le statut économique, le mode de vie et l’état de santé des individus, les scientifiques ont déterminé que ceux qui ne prenaient jamais de petit-déjeuner le matin avaient 87 % de risques en plus de mourir d’un accident cardio-vasculaire que ceux qui mangeaient tous les matins.





Le docteur Wei Bao, du département d'épidémiologie de l’université d’Iowa et auteur principal de cette étude, estime dans un communiqué que le fait de sauter le petit-déjeuner incite les personnes à manger plus que de raison le reste de la journée. Cela tend à augmenter le taux de mauvais cholestérol et la pression artérielle, ce qui accroît le risque de maladie cardiovasculaire. Manquer ce repas de début de journée s'avère aussi, fait remarquer le scientifique, être un marqueur de mauvaises habitudes de vie. En effet, les Américains qui ne prenaient jamais de petit-déjeuner étaient plus susceptibles d'être en surpoids, de boire beaucoup d'alcool, d'être d'anciens fumeurs et physiquement inactifs. Ils avaient également, de façon générale, un taux de cholestérol élevé et une alimentation de mauvaise qualité. Soit autant de facteurs qui peuvent aussi entraîner un risque accru de maladie cardiovasculaire.