Sauter le petit-déjeuner pourrait favoriser la prise de poids chez les adolescents

Pour mener cette étude, les données récoltées entre 2006 et 2007 auprès de 3.528 adolescents ayant participé à deux grandes enquêtes en Europe et au Brésil ont été analysées. Grâce à elles, les scientifiques ont pu chercher à déterminer la manière dont les comportements alimentaires pouvaient influer sur le métabolisme et la corpulence de ces jeunes personnes. Leur degré de sédentarité et la durée de leur sommeil ont également été pris en compte.





Chez les garçons, comme les filles, une augmentation du tour de taille et de l’indice de masse corporelle ont été liés de façon majoritaire à l'impasse faite sur le petit-déjeuner. Et ce quel que soit le temps passé à dormir ou à exercer une activité physique. Chez la gent masculine ayant sauté le repas, le tour de taille moyen était ainsi de 2,61 cm plus large en Europe et de 2,13 cm au Brésil par rapport à ceux qui prenaient habituellement le petit-déjeuner. Chez les filles, le tour de taille était supérieur d'1.97 cm en moyenne.