Scandale de la viande de cheval : les contrôles ont-ils progressé ?

C'est une entreprise dont le nom est associé au plus grand scandale sanitaire de ces dix dernières années. Le procès des anciens dirigeants de la société Spanghero s'est ouvert ce lundi 21 janvier 2019 à Paris. En février 2013, on apprenait que la marque vendait de la viande de cheval, présentée comme de la viande pur bœuf. La réglementation a-t-elle changé depuis ?



