Scorbut : 3 cas diagnostiqués à Nice, la maladie fait-elle son grand retour ?

L'imaginaire collectif a toujours associé le scorbut aux marins. La maladie est pourtant d'abord apparue sur la terre ferme. Sa première description est associée à Hippocrate qui énumère les symptômes suivants : "la bouche est douloureuse, les dents se détachent des gencives, du sang coule des narines..." Pendant plusieurs siècles, la maladie fait des ravages lors des guerres et des familles. Dans ses mémoires, le Sire de Joinville, biographe de Louis IX -plus connu sous le nom de Saint-Louis depuis sa canonisation en 1297- a ainsi décrit les dégâts de cette maladie lors de la VIIe Croisade du roi de France (1248-1254), évoquant des gingivites nécrosantes, des douleurs articulaires au niveau des jambes, des saignements de nez, de la fièvre ou encore la perte de tonus musculaire. D'après de récentes analyses menées par le médecin légiste Philippe Charlier et une équipe de chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ), Louis IX lui-même serait en fait décédé du scorbut lors de sa huitième croisade, en 1270.





Ce n'est que plus tard, lors des premières explorations en mer au XVe siècle, que la maladie touche les marins. Une partie des matelots de Vasco de Gama, Magellan ou Jacques Cartier, sont ainsi décimés par cette pathologie infectieuse. Ce sont finalement ces hommes de la mer qui cerneront le remède du scorbut. En 1604, le voyageur et apothicaire français François Martin note ainsi dans sa "Description du premier voyage fait aux Indes orientales" : "Il n'y a rien de meilleur pour se préserver de cette maladie que de prendre souvent du jus de citron ou d'orange, ou manger souvent du fruit, ou bien faudra faire provision des sirops de limon, d'oseille, d'épine-vinette, d'une herbe appelée cochlearia, qui semble porter en soi le vrai antidote, et en user souvent", rapporte France Culture dans un article consacré à la maladie. En 1789, la délivrance de jus de citron devient réglementaire parmi les équipages de la marine française. Un an plus tard, l'insuffisance de vitamine C est reconnue comme facteur déclencheur du scorbut. Sa synthèse sous forme d'acide ascorbique fera disparaître la maladie (ou presque).