Le riz est-il un remède contre l'obésité ?

"Manger du riz semble protéger de la prise de poids. Il est possible que les fibres, les nutriments et les composés végétaux présents dans les grains entiers augmentent le sentiment de satiété et préviennent les excès alimentaires. Le riz est également faible en gras et présente un taux de glycémie postprandiale relativement bas et supprime la sécrétion d'insuline. Toutefois, il a également été signalé que les personnes qui mangent trop de riz sont plus susceptibles de développer un syndrome métabolique et un diabète" ajoute le chercheur.





Les auteurs de l'étude indiquent tout de même que ces résultats méritent d'être approfondis pour démontrer ou non cette corrélation. En effet, si on prend comme exemple la France, où la consommation de riz est l'une des plus faibles au monde avec 15 grammes par jour et par personne en moyenne, le taux d'obésité reste pourtant assez faible avec 15,3 % d'obèses.