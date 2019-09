Semaine du chocolat : le bon plan gourmand

L'INSTANT BIEN-ETRE - Les amoureux du chocolat peuvent se réjouir, la semaine des chocolatiers va débuter. Coralie Dioum nous fait découvrir les bons plans gourmands.

Cette semaine sera celle des chocolatiers. Du 30 septembre au 6 octobre 2019 se tiendra cet événement à ne pas rater. En effet, les chocolateries et les confiseries vont proposer des ateliers, des animations et des dégustations dans tout le pays. L'occasion de découvrir le savoir-faire et les spécialités des différents artisans. Coralie Dioum nous présente un florilège de bons plans gourmands pour déguster des chocolats exceptionnels.



