Semaine du goût : les bons plans

ÇA VOUS TENTE ? - À l'occasion du trentième anniversaire de la semaine du goût, Coralie Dioum nous dévoile des astuces autour du "bien manger".

Pour faire apprécier les légumes aux enfants, Chef Bambino propose des recettes dans des vidéos rigolotes qui durent une minute. Ces dernières ont pour objectif de donner envie à toute la famille de cuisiner les fruits et les légumes. Découvrez également le salon #Bon qui a lieu à la fin du mois à Villejuif et la pâte à tartiner, Comète, avec beaucoup moins de sucre et plus de goût.



Ce dimanche 6 octobre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les astuces autour du "bien manger". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/10/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.