Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur la spiruline

Comme le soulignent Emmanuelle Levesque et Fanny Parise dans leur livre Spiruline, bienfaits et recettes d'un aliment incroyable (Editions Mango), "la spiruline est souvent décrite comme un aliment miracle, voire 'magique', tant ses propriétés sont exceptionnelles". Voyez plutôt : très riche en calcium, en magnésium, et en vitamines (notamment B12, B5, B8 et E), c'est aussi une excellente source de fer et de caroténoïdes. Par ailleurs, elle contient de 55% à 70% de protéines d'excellente qualité, dont 95% sont assimilables par l'organisme. A titre d'exemple, "la spiruline est 28 fois plus riche en fer que les épinards, contient 3 fois plus de protéines que la viande, est 26 fois plus concentrée en calcium que le lait et 15 fois plus riche en bêtacarotène que la carotte", indiquent les auteures.





En tant que complément alimentaire, cette algue peut, par exemple, aider à protéger les cellules du vieillissement prématuré, réguler et abaisser le taux d’insuline chez les diabétiques, contribuer à faire baisser le taux de cholestérol, régénérer les cheveux abîmés, booster les défenses immunitaires, combattre l’anémie... Les végétariens y verront une alternative de choix pour son apport en protéines, tout comme les sportifs. Pour l'adulte, il est conseillé de consommer 1 à 3 g par jour de spiruline sèche, et jusqu'à 30 à 40 g , si elle est fraîche.





Toutefois, attention à sa surconsommation qui peut s'accompagner d'effets secondaires : nausées, troubles digestifs, maux de tête, anxiété. Par ailleurs, l'effet de mode qui entoure cet aliment miracle a son revers, "les produits et matériaux utilisés pour sa production peuvent comporter des résidus toxiques qui se fixent sur cette micro-algue", avance Régine Quéva, dans son livre Les supers-pouvoirs des algues Editions Larousse). Il est donc primordial de bien vérifier les ingrédients (sur l'étiquette doivent figurer les termes "spiruline", "algue cyanophycée spirulina", "spirulina", "spirulina platensis" ou encore "arthrospira platensis"), de repérer les labels (en France, "Ecocert", "Naturland" ou contrôlée "Bio" sont des gages de qualité), ainsi que sa provenance (privilégiez le local, français ou européen).