Soupes industrielles : que valent-elles vraiment ?

Pour 60 millions de consommateurs, les valeurs nutritionnelles apportées par les soupes industrielles sont insuffisantes. "Inutile de compter sur elles pour atteindre les 30 grammes quotidiens de fibres recommandés par les autorités sanitaires", précise le magazine, puisque "seuls quelques moulinés de légumes affichent une teneur en fibres correcte" (parmi eux, "la référence Knorr Mouliné de légumes variés, avec 3,75 grammes par portion de 250 ml", le total le plus haut recensé par le magazine). Et ce n’est pas le seul point noir.

Au rayon des mauvais points s'illustrent les soupes aux poireaux et aux pommes de terre. Selon les auteurs de l'enquête, du fait de son faible coût, "la pomme de terre est présente en quantité souvent trop importante". Ainsi, l’ensemble des marques voient leurs soupes alliant poireaux et pommes de terre obtenir une note inférieure à la moyenne, classée entre "insuffisante" et "très insuffisante", pour leurs ingrédients. Seule exception, "le velouté en bouteille de Liebig a le bon goût de favoriser les poireaux, contrairement aux autres références de cette famille ".

Toutes les autres contiennent d’ailleurs "4 à 6 ingrédients marqueurs d’ultra transformation et 1 ou 2 additifs", est-il souligné. Les soupes poireaux et pommes de terre sont de plus faibles en vitamines. "Nos analyses n’ont retrouvé dans les produits de ce type ni bêtacarotène (ou provitamine A), indispensable à la vision, ni vitamine B6, pourtant présente dans la pomme de terre, ni vitamine E, essentielle pour lutter contre le vieillissement", explique le journal.

La pomme de terre est également utilisée dans de nombreuses autres recettes de soupes, mais souvent en trop grande quantité. 60 millions de consommateurs cible la moulinée 9 légumes de Maggi, qui affiche selon le magazine "66% de légumes, dont les deux tiers de pommes de terre !"