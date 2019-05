Surgères : des fruits et des légumes invendus transformés en soupe et en confiture

Dans les supermarchés, des kilogrammes de produits encore consommables sont retirés chaque jour des rayons. A Surgères, un entrepreneur qui lutte contre le gaspillage a décidé de récupérer ces fruits et légumes invendus pour les transformer en confiture et en soupe. Il les repropose ensuite dans les mêmes supermarchés. Une manière de donner une deuxième vie aux produits et de favoriser l'économie circulaire. Une idée qui plaît de plus en plus aux consommateurs.



