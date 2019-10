LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Stéphanie Le Quellec nous proposent un plat frais et savoureux à base de langoustines.

La chef étoilée Stéphanie Le Quellec nous accueille dans son établissement parisien, La Scène. Elle nous concocte un tartare de langoustines au sarrasin. Pour la recette, il faut des langoustines, de l'huile d'olive, du sarrasin toasté, une gousse de vanille, des tagètes et du citron vert. Dans un premier temps, décortiquer les langoustines et tailler la chair en dé. Préparer ensuite l'huile d'olive vanillée : fendre en deux une gousse de vanille, gratter les graines et les laisser infuser dans l'huile. Peler le citron vert, réaliser des suprêmes puis les couper en dé. Mélanger ensuite les langoustines au citron, saupoudrer de sarrasin et rajouter enfin l'huile d'olive vanillée.



Ce dimanche 27 octobre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous prépare un tarate de langoustines au sarrasin. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/10/2019 présentée par Valentine Desjeunes sur LCI.