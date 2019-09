Un mojito aux pêches pour faire durer les vacances

LA RECETTE DU DIMANCHE - Ce dimanche, Olivier Poels et Geoffrey Rembert nous concoctent un dessert plein de fraîcheur.

Le chef Geoffrey Rembert du restaurant Jacques Faussat nous propose la recette du mojito aux pêches. Pour la réaliser, il faut un crumble au sucre muscovado, un granité Martini, des pêches et du pistou à la menthe. Dans un premier temps, réaliser un granité. Dans une casserole, porter à ébullition le mélange eau, sucre et jus de citron vert puis en dehors du feu, rajouter du Martini. Le mettre au frais et faire un crumble à partir de sucre, de beurre et de farine. Enfourner le tout et passer aux pêches. Après les avoir épluchées et coupées en morceaux, les mettre dans un siphon et laisser prendre. Passer ensuite au dressage en disposant au fond le granité et le crumble, puis les pêches arrosées d'un filet de pistou menthe. Il ne reste plus qu'à déguster.



Ce dimanche 8 septembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous dévoile la recette du mojito aux pêches. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.