Trop de gluten dans l'enfance favoriserait le développement de la maladie cœliaque

DES PÂTES, DES PÂTES... - La maladie cœliaque, soit l'intolérance au gluten, survient chez des personnes génétiquement prédisposées. Elle touche environ 1% de la population européenne. Selon une équipe de scientifiques internationale, les risques de la développer seraient accrus en cas de consommation importante de cette protéine dans l'enfance.

Au total, les scientifiques ont suivi 6.600 enfants présentant un risque génétique accru de développer cette maladie, de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, en Suède, Finlande, Allemagne et aux États-Unis. Leurs apports en gluten ont été mesurés à 6, 9 et 12 mois, puis de façon bisannuelle jusqu’à l’âge de cinq ans.

Votre enfant nourrit une passion pour les pâtes et le pain ? Cette étude risque de contrarier ses ambitions alimentaires. Une équipe internationale de chercheurs a déterminé, dans des travaux publiés le mois dernier dans le journal JAMA, qu’un apport trop important de gluten dans l’enfance était lié à un risque plus important de développer une maladie cœliaque, soit une maladie chronique et auto-immune de l'intestin déclenchée par l'ingestion de gluten.

Chez ces enfants génétiquement prédisposés, 1216 (20%) ont développé durant leur suivi une auto-immunité liée à la maladie cœliaque, premier signe de la réponse négative de l'organisme à la protéine, et 447 (7%) la maladie cœliaque. Un pic d’incidence a été observé dans les deux cas entre deux et trois ans.

Et plus les apports étaient importants, plus le risque d'être intolérant augmentait. Ainsi, "un apport quotidien en gluten de plus de 2 grammes [soit l’équivalent d’une tranche de pain blanc, ndlr.] à l'âge de 2 ans était associé à une augmentation de 75% du risque de développer la maladie cœliaque, en comparaison aux enfants qui ont mangé moins de 2 grammes de gluten", explique dans un communiqué Carin Andrén Aronsson, auteur principal de l'article et diététicienne à l'Université de Lund.