Une consommation d'alcool modérée pourrait être bénéfique aux diabétiques de type 2

BONNE NOUVELLE - La France compte plus de trois millions de diabétiques dont la plupart s'efforcent de ne pas, ou très peu consommer d'alcool, puisque celui-ci contient généralement du sucre. Mais selon des chercheurs chinois, une consommation légère à modérée pourrait en fait leur être bénéfique.

Pour limiter l’augmentation du taux de sucres dans le sang, les diabétiques se sont toujours vu préconiser de limiter leur consommation d’alcool. Pourtant, une méta-analyse présentée lors du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète, qui se déroule à Barcelone du 16 au 20 septembre, vient battre en brèche ces recommandations. Elle montre que l’alcool pourrait au contraire, chez les patients atteintes de diabète de type 2, améliorer le métabolisme des glucides, soit aider les sucres à pénétrer au sein des cellules pour leur fournir de l'énergie - processus qui fonctionne mal chez les diabétiques.

Les auteurs de ces travaux, des chercheurs chinois, ont passé en revue dix études sur le sujet, impliquant 575 participants. Un certain nombre de facteurs liés au diabète et plus généralement à la santé ont été mesurés, comme le contrôle de la glycémie, les taux d'insuline, la résistance à l'insuline, le cholestérol et les triglycérides.