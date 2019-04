Mal manger peut avoir des effets délétères sur nos arrière-petits-enfants !

L’expérience a été menée sur des souris, mais les scientifiques qui l'ont réalisée pensent que ses résultats sont applicables aux humains. D’après des expérimentations menées en laboratoire par des chercheurs américains, l'alimentation trop riche en sucres et en graisses de femelles rongeurs avant et pendant leur grossesse a des conséquences sur la santé cardiaque de leurs petits, et ce au moins jusqu’à la troisième génération même si celle-ci n’est pas en surpoids.





Plus surprenant encore, cette étude, publiée dans la revue scientifique American Journal of Physiology, suggère que les modifications cardiaques de la progéniture induites par l’alimentation ne sont pas uniquement transmises par la mère. Les descendants mâles de mères obèses ont également transmis les mêmes problèmes cardiaques à leurs petits, malgré leur accouplement avec une femelle en bonne santé et disposant d’une alimentation normale.