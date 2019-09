LA RECETTE DU DIMANCHE - C'est la saison du coco de Paimpol. Olivier Poels et le chef Frédéric Simonin nous préparent un plat de velouté de ce produit.

Le chef étoilé Frédéric Simonin nous a accueilli dans sa cuisine pour nous faire découvrir une recette de velouté de coco de Paimpol, le seul haricot à avoir une AOP. Pour réaliser ce plat, il nous faudra : des cocos de Paimpol, du velouté de coco, des croûtons de pain, de la persinette et de l'huile végétale. Pour la préparation, cuire longuement les haricots et les laisser refroidir. Puis, réchauffer le velouté et y incorporer les cocos de Paimpol. Une fois chauffé, verser le mélange dans un plat pour le dressage. Mettre les croûtons de pain pour avoir du croquant et quelques persinettes pour relever le goût. Enfin, verser un peu d'huile végétale pour la touche finale.



Ce dimanche 22 septembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous présente un plat de velouté de cocos de Paimpol. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.