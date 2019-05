N'abusez pas de cette tisane qui a conduit un homme aux urgences

"Les produits contenant de l’extrait de racine de réglisse peuvent faire augmenter la pression artérielle, causer une rétention d’eau et faire baisser le taux de potassium dans l’organisme s’ils sont consommés avec excès", rapporte dans un communiqué l'un des auteurs de l'étude de cas, le docteur Jean-Pierre Falet, du département de neurologie de l’université McGill à Montréal. Si cela est plus rare, il a aussi été démontré que la réglisse pouvait provoquer une hypertension chez des individus jusque-là non atteints. Les effets sur la pression artérielle débutent généralement une semaine après une ingestion quotidienne et atteignent un pic environ deux semaines plus tard.





Après son admission à l’hôpital, l’homme a indiqué avoir consommé une à deux tasse par jour, pendant les deux semaines précédentes, d'un thé maison fait à partir de racine de réglisse, connu sous le nom d’"Erk sous". Il souffrait depuis longtemps d'hypertension, mais un contrôle quatre mois plus tôt n'avait rien montré d'alarmant.