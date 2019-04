Viande maturée : le goût du luxe

Quand certains se passionnent pour le vin, le caviar ou la truffe, lui préfère l'entrecôte. Yves-Marie le Bourdonnec est un spécialiste de la viande maturée. Il produit des entrecôtes de luxes, plus goûteuses, plus tendres, mais aussi beaucoup plus. Pour ceux qui préfèrent cuisiner à la maison, quelques supermarchés commencent à en vendre pour une cinquantaine d'euros le kilo.



