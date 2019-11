3 fois plus de vitamines que l'orange : le kiwi (français), un allié santé pour l'hiver

On compte environ 1 500 "kiwiculteurs" dans notre pays. Dans les Landes, le fruit fait la fierté des habitants. Ils lui ont même érigé une statue dans la vallée de l'Adour, comme le montre le grand format du 20 heures de TF1 en tête de cet article, qui se penche sur le business du kiwi français et ses vertus pour la santé.

"Tous les matins, il me faut mon kiwi ! C'est bon pour la santé il paraît." Comme cette femme interrogée par TF1, les Français sont de gros consommateurs de kiwis : pas moins d'1 milliard ce ces petits fruits ovales et poilus, qui contiennent trois fois plus de vitamines que les oranges, sont consommés chaque année dans l'Hexagone. Parmi eux, des kiwis français. Le fruit se récolte en effet en hiver, sur les deux hémisphères de notre planète. En Nouvelle-Zélande ou au Chili bien sûr, mais aussi en Europe et en France : c'est ce qui permet d'en consommer toute l'année.

Depuis dix ans, la production du kiwi vert est en légère baisse en France : un peu plus de 70.000 tonnes étaient récoltées en 2009 contre 55.000 prévues cette année. En cause : les aléas climatiques, les bactéries et le vieillissement des vergers… Pour inverser la tendance, les professionnels du secteur misent sur une nouvelle variété : le kiwi jaune, plus sucré mais aussi plus cher.