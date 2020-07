Arnaques de l'été : méfiez-vous des merguez trop roses !

Elles sont les stars des barbecues chaque été. Chaque année, près de 245 millions de merguez sont consommées par les Français, qu'elles soient industrielles ou artisanales. Seulement, elles ne sont pas toutes de bonne qualité, loin de là.

Dans le laboratoire de la direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à Montpellier, dans l'Hérault, des dizaines d'échantillons arrivent chaque semaine, afin de les analyser et les décortiquer sous toutes les coutures. Dans certains cas, comme l'explique l'ingénieure et responsable adjointe du domaine des produits carnés du laboratoire de la DGCCRF, Odile Heisert-Guerin, certaines merguez analysées peuvent se révéler toxiques pour l'organisme. "Nous avons 2 colorants synthétiques interdits : le E102 et le E124, un colorant interdit et nocif pour la santé", explique-t-elle. Cela donne une teinte rose foncée à la merguez, mais l'association des deux additifs, interdits par ailleurs, est nocive pour la santé.