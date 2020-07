VIDÉO - Le top 10 des aliments qui vous hydrateront le plus en période de canicule

Il va faire très, très chaud... La canicule revient cette semaine en France, avec des températures annoncées dépassant parfois les 40°C. Le plus important ? Rester hydraté. Car quand il fait très chaud, il faut boire plus, pour compenser l'eau qu'on perd en transpirant. Pour autant, il ne faut pas non plus trop boire.

La bonne solution ? Boire un peu plus d'eau que d'habitude et compenser en s'alimentant d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau. LCI vous donne la liste* des aliments les plus hydratants :