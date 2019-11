Cantines scolaires : un menu végétarien par semaine obligatoire

Les enfants vont inaugurer un nouveau menu à la cantine dès leur retour de vacances. Désormais, les légumes ne seront plus que de simples garnitures. En effet, un repas végétarien par semaine est devenu obligatoire. Si la mesure est déjà en place dans de nombreuses cantines scolaires, elle est désormais exigée à Clermont-Ferrand. À l'école comme à la maison, manger devient un apprentissage, et ce n'est pas pour déplaire aux parents.



