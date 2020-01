Chef Christian Sinicropi, le cuisinier des stars de cinema

Inspiré par les artistes, le chef Christian Sinicropi commence son art à la maison, devenu atelier de potier. Avec son épouse, ils conçoivent plus de 500 assiettes chaque année, faisant ainsi la spécificité de chaque plat. Pour ce chef guidé par le cinéma, le but n'est pas de faire quelque chose de compliquée, mais de se rapprocher de l'essentiel. La cuisine de Christian Sinicropi est originelle en mettant à l'honneur le 7ème art.



