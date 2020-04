Comment cuisiner les petits pois à la façon de Laurent Mariotte ?

Le petit pois, ce légume de saison au goût légèrement sucré, se cuisine de plusieurs façons. Tout jeune et écossé, il se déguste cuit avec du lardon, un peu de beurre et d'eau, à moins de quinze minutes dans une cocotte. Ses cosses, associées à des queues d'asperges et quelques arômes, feront un bon velouté. Le petit pois peut également accompagner de petites pommes de terre et des artichauts violets.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.