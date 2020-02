La recette du crumble aux pommes et aux dattes est très facile à réaliser. Comme ingrédients, il faut : des pommes, des dattes, du beurre, de la poudre d'amande, une pincée de cannelle, de la crème épaisse normande, du sucre et de l'appareil à crumble. Eplucher, découper en dés et mélanger les pommes dans un saladier avec les dattes et le beurre. Ajouter ensuite les autres ingrédients avant de les mélanger avec l'appareil à crumble dans un plat à four. Ce dessert gourmand s'enfourne à 170°C pendant trois quatre d'heure.



Ce dimanche 23 février 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous livre la recette du crumble aux pommes et aux dattes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/02/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.