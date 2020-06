Cuisine : comment bien choisir sa viande ?

Olivier Poels compte nous concocter un bon plat de vitello tonnato ce dimanche. Mais avant, il nous emmène à la "Boucherie Moderne", dans le 11ème arrondissement de Paris, pour un "cours spécial veau" avec Simon Lalande. À savoir qu'il n'y a plus de saison spécifique pour manger du veau. Toute l'année, on en a de très beaux avec de la viande relativement rosée et des muscles bien rebondis. Donc, pour se procurer du veau de qualité, n'oublions pas de regarder ces deux côtés une fois chez le boucher. Quelle différence y a-t-il entre un veau de lait, un veau sous la mère et un veau plus classique ? Quels conseils pour une bonne recette de vitello tonnato ?



