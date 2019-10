De la fève au chocolat, une question de passion, de savoir-faire et de gourmandise

Dans l'Hexagone, seuls une vingtaine de chocolatiers travaillent directement sur la fève de cacao. À Golbey, dans les Vosges, Frédéric Voulot est l'un d'entre eux. Ancien employé de chocolaterie, il produit désormais lui-même son propre chocolat et est également couverturier. Ayant le souci du détail, ses recettes sont le fruit de multiples essais. Cette recherche du goût, il l'a aussi transmis à ses clients. D'ailleurs, ces derniers n'hésitent pas à lui faire un feedback.



