De la Terre à L'assiette : la farine de châtaigne, un produit ancré dans la culture corse

En Corse, la châtaigne a nourri les insulaires depuis plusieurs siècles. Sa récolte est restée traditionnelle. Pour la transformer en farine, il faut suivre un long processus de deux mois. Le prix du kilo de farine de châtaigne se négocie entre 20 et 30 euros. Etant sans gluten, ce produit a des effets positifs sur la glycémie et le diabète. Quant aux recettes, celui-ci peut se cuisiner en beignets ou en crêpes pour servir d'accompagnement aux viandes, aux salaisons et aux fromages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.