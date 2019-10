Déculpabiliser pour mieux manger : la nouvelle recette de Santé Publique France

CONSIGNES - Santé publique France change de recette. Plutôt que de faire culpabiliser les Français sur leur alimentation, l'agence du ministère de la Santé a choisi, pour sa nouvelle campagne lancée ce mardi 22 octobre, de les guider vers des choix plus sains. Elle conseille notamment de manger davantage de légumes secs et de féculents complets.

Pour faire passer la pilule du "manger sain", Santé Publique France a donc choisi la carte de l'adaptation. Pour une personne accro aux burgers et aux pizzas, difficile en effet de changer du tout au tout son alimentation, au risque de décrocher assez vite. "Commencez par améliorer un plat que vous aimez déjà", conseillent donc les pouvoirs publics. Dans une série de vidéos, ils conseillent par exemple de remplacer de temps à autre les pâtes par des pâtes complètes ou les frites par des légumes secs, plus riches en fibres.

Plus globalement, les féculents complets et les légumes secs font partie, cette année, des aliments phares des nouvelles recommandations. Ils sont, selon Santé Publique France, "particulièrement intéressants pour leurs qualités nutritionnelles et leur accessibilité économique", mais néanmoins "pas assez présents dans les assiettes des Français". 60% des adultes ne mangent en effet pas de produits céréaliers complets et 85% ne satisfont pas la recommandation concernant les légumes secs, à savoir en consommer deux fois par semaine.