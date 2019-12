Des tapas originales pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

Au Moulin Rouge, à Paris, le chef David Le Quellec vous présente quelques tapas originales. Pour la recette de Saint-Jacques, il faut avant tout ouvrir la coquille, enlever la barbe et rincer à l'eau claire. Puis, il est nécessaire de la mariner avec un jus de fruit de la passion, de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel. Pour terminer, une tranche de mangue jaune et une brunoise de mangue verte seront rajoutées au-dessus. Découvrez également la brochette de thon au foie gras et le Tartare de bœuf.



Ce dimanche 29 décembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", dévoile la recette de quelques tapas pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.