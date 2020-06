Pour la préparation de nos travers de porc au barbecue, il est nécessaire de faire mariner la viande préalablement. Pour cela, il nous faut : de l'huile de colza, de la sauce soja, de la moutarde, du miel, des herbes du jardin, du sel, du poivre, une pointe d'ail et du whisky. Couper finement l'ail puis verser tous les ingrédients dans un bol et mélanger. Avec un pinceau, badigeonner généreusement la viande que l'on a préalablement incisée pour bien faire pénétrer la marinade et laisser mariner quelques heures. Enfin, il ne reste plus qu'à faire cuire les travers de porc pendant une vingtaine de minutes au barbecue en les retournant de temps en temps.





Ce dimanche 14 juin 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous prépare des travers de porc au barbecue. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.