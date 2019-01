VIDÉO - Détox : j'ai testé pour vous le jeûne de 3 jours (et j'ai survécu)

Un jus de citron pressé le matin ? Plus facile à dire qu'à faire. On ne va pas se mentir, démarrer sa journée sans une tasse de café, ce n'est pas à la portée de tout le monde (et notamment de la mienne). Alors que d'habitude j'arrive au boulot le sourire au lèvres, ce matin, j'ai le regard abattu et l'air fatigué. Et surtout, j'ai envie d'envoyer paître tout le monde !





Le plus dur ? La première pause café du matin. De mon siège, je vois par la fenêtre mes collègues allumer leur première cigarette... Une vraie souffrance. Puis vient l'heure du déjeuner et ses bureaux désertés. Et moi, avec mon infusion au milieu de l'open-space et cette incessante question "Mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans ?"





La journée est lente, ponctuée de "Léa, tu viens boire un café ?" "Tu viens fumer une cigarette ?" Mais laissez-moi jeûner en paix, bon sang ! Au final, le plus dur est probablement l'isolement créé par le jeûne. Mais je tiens bon : mon bouillon m'attend à la maison. Et ce soir, bizarrement, je me jette dessus. Je suis fatiguée, je file me coucher tôt.