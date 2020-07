Enquête : que contiennent les merguez ?

Elles ont le goût des vacances et leurs épices nous invitent au voyage. La merguez, cette saucisse piquante aux saveurs orientales est un indétrônable de nos barbecues. Mais, elles ne se valent pas toutes. Couleur, ingrédients, artisanale, industrielle... Attention aux contrefaçons. Il ne se passe pas une année sans que la répression des fraudes ne détecte des anomalies et des tromperies dans leur fabrication. Alors, le consommateur peut-il se fier aux étiquettes ? Comment peut-il s'y retrouver ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.