Fraude alimentaire : des blocs de foie gras gorgés d'eau

Dans l'Hexagone, une personne sur quatre consomme du foie gras en bloc. Pourtant, l'eau y est de plus en plus présente. Sur une vingtaine d'échantillons analysé par la répression des fraudes, près de la moitié contient plus de 10% d'eau, la limite autorisée. Dans le viseur des autorités, des exploitants industriels, mais aussi agricoles, qui utilisent l'eau pour améliorer la texture de leur foie gras.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.