Galette de céréales

Dans son restaurant, le chef Romain Meder nous montre comment préparer une galette à base de céréales toastées et soufflées. Pour cela, il faut les ingrédients suivants : riz noir, blé, graines de tournesol, graines de courge, sarrasin, orge, avoine et lin blanc. Pour les assembler en galette, cuisez des graines de lin dorées pour en récupérer son eau à la texture bien gluante. Assemblez ce jus avec toutes les céréales, concassées ensemble au préalable. Puis, faites-les cuire au four à 180°C entre huit à douze minutes. A la sortie du four, assaisonnez le tout avec du sumac, de la poudre de gingembre et de laurier puis parsemez d'un peu de zeste de citron vert et de citron jaune.



Ce dimanche 1er mars, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous montre comment préparer une galette à base de céréales. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/03/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.