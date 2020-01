Grand format : d'où viennent les poulets dans nos assiettes ?

Retrouver du poulet tricolore dans son assiette est loin d'être la norme. Un poulet sur deux consommés dans l'Hexagone est importé. C'est même 70% dans la restauration collective et les plats préparés. Et pour cause, cette viande est vendue deux fois moins chère par nos voisins européens. Une concurrence qui a obligé notre pays à revoir son modèle de production.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.