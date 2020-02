Industriels ou artisanaux : le match des pains de mie

Jacquet propose notamment un nouveau produit sans sucre ajouté. Après le mélange des ingrédients, une pâte élastique, composée notamment de farine, d'eau et d'huile de colza, est déposée dans des moules pour 20 minutes de cuisson. Une fois dorés, les pains refroidissent sur d’immenses tours. "Si le gâteau a refroidi, il se découpe bien mieux. Donc pour trancher le pain de mie, on doit le refroidir avant. Et si nous le mettions encore chaud dans un paquet, l’humidité et la condensation pourraient être une source bactériologique", explique à TF1 Isabelle Vendroux, directrice de l’usine Jacquet/Brossard. L’ensemble du processus est presque totalement automatisé : 300.000 pains sortent chaque jour de l'établissement.

Complet, sans croûte, biologique… : le pain de mie est l’une des stars des rayons de supermarché. Il existe des dizaines de références et notamment deux poids-lourds. Longtemps critiqués pour leurs recettes trop grasses, trop sucrées et bourrées d'additifs, Harry’s et Jacquet tentent désormais de les améliorer.

Ce nouveau pain de mie sans sucre ajouté cartonne au Nutriscore avec un A, la note maximale. Mais qu'en est-il du goût, notamment par rapport aux pains de mie artisanaux fabriqués par les boulangers ? Ces pains de mie sont plus petits, mais plus denses : 40 grammes de plus sur la balance. L’explication est simple : les ingrédients ne sont pas tout à fait les mêmes. "Pour fabriquer un pain industriel, il faut aller vite et limiter les coûts. Donc on va prendre une farine ultra raffinée qui n’a pas forcément du goût. On va y rajouter un corps gras comme une huile, pas mal de sel pour masquer le manque d’arômes, beaucoup de levure pour fabriquer ce pain en quelques heures à peine, des agents artificiels et des agents de texture et un peu de sucre", souligne Christophe Vasseur. Pour fabriquer son pain, ce boulanger utilise quant à lui d’autres ingrédients, absents dans les produits industriels : une farine biologique, du sucre non raffiné et surtout du lait. Résultat : selon lui, son pain artisanal est plein d’arômes et ne donne pas faim deux heures après.

Mais ce pain artisanal possède un défaut, qui le rendrait invendable en supermarché : Il se périme en moins d'une semaine, contre un mois pour le pain de mie industriel. Logique, puisque le pain de mie industriel contient plus d’eau et de gras, deux ingrédients qui permettent de garder le moelleux bien plus longtemps.