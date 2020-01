Grand format : la soupe, c’est tendance !

Le règne de la soupe poireaux pomme de terre, c'était hier. Aujourd'hui, tout a changé, fini les grimaces, car le potage change d'image. Il est même devenu tendance, s'affichant sur les réseaux sociaux et dans les rues. Un Français consomme en moyenne près de treize litres de soupe industrielle par an. Le marché pèse plus de 570 millions d'euros et il évolue vite.



