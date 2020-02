Grand format : qu'y a-t-il dans votre pain de mie ?

Complet, sans croûte biologique... Le pain de mie est l'une des stars de vos supermarchés. Il représente désormais 10 % des ventes de pain dans l'Hexagone. On le mange en tartine ou au petit déjeuner ou en sandwich le midi, le pain de mie gagne chaque année des parts de marché. Mais quelle est sa valeur nutritionnelle et comment est-il fabriqué ? Avec quels ingrédients ? Ou doit-on l'acheter ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.