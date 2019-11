VIDÉO - Huile de noix : la tradition perdure dans le Cher

A Dun-sur-Auron, dans le Cher, les noix sauvages sont transformées en huile dans une ancienne fabrique traditionnelle, reprise par un couple de trentenaires, Ondine Caron et Samuel Dion. Chaque année, dès la mi-novembre, ils accueillent les habitants des environs, venus leur apporter des noix, cassées et séchées patiemment. Leur transformation en huile répond à une recette ancestrale. Et même si l'atelier a été modernisé, le goût de l'huile de noix n'a jamais changé grâce à une vieille machine.